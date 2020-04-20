Суворий пропускний режим у Москві продовжують до 1 травня

Введений у Москві суворий пропускний режим буде продовжено до 1 травня. Як вважається, цього буде достатньо для зниження поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Interfax з посиланням на мера міста Сергія Собяніна.

«Ми вважаємо, що заходи стримування, самоізоляції, вжиті нами відповідно до ваших доручень, необхідно продовжувати. Тому було прийнято рішення до 1 травня продовжити досить жорсткі обмеження і пропускний режим», - сказав Собянін на нараді з питання про санітарно-епідеміологічну обстановку у РФ.

Він уточнив, що на цьому тижні з середи у Москві вводиться автоматичний контроль за дотриманням електронних перепусток карантинного режиму на транспорті, як у метро і наземному громадському транспорті, так і на власних автомобілях.

Як відомо, з 15 квітня у Москві було введено пропускний режим в рамках боротьби з коронавірусом. У межах свого району пересуватися можна без електронної перепустки за умови дотримання правил самоізоляції, однак для поїздок на роботу і в особистих справах необхідний відповідний документ.

З 22 квітня перевірку перепусток буде переведено в автоматичний режим: порушників виявлятимуть за номерами автомобілів, а також за картками "Трійка", "Стрілка" і соціальними картками, які мають бути прив'язані до пропуску.

Як повідомляв Укрінформ, за 19 квітня в РФ було зареєстровано 4264 нові випадки коронавірусу у 75 регіонах; таким чином, загальне число хворих становило 47 059 осіб. Найбільше хворих у Москві(+ 2026 осіб за добу).