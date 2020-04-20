У Польщі - вже понад 9.4 тисячі заражених коронавірусом

Станом на 20 квітня кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 9453-х, 362 особи померли, а 1133 вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я.

“Кількість заражених коронавірусом в Польщі становить 9453 осіб, з них 362 померли. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”, - йдеться в повідомленні.

У польських лікарнях зараз перебувають понад 2,5 тис. пацієнтів з коронавірусом, понад 111 тис. людей – на домашньому карантині, понад 17 тис. – під санітарно-епідеміологічних наглядом.

Як повідомляється, у Польщі вилікувалися від коронавірусної інфекції вже 1133 людини.

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За минулу добу польська поліція перевірила дотримання режиму карантину у понад 92 тис. осіб і виявила 190 порушень його дотримання.

Як повідомлялося, з 20 квітня у Польщі відбуватиметься послаблення режиму обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією COVID-19. На першому етапі відбудеться відкриття для відвідування лісів і парків, в також частково скасовуватимуться обмеження у торгівлі.