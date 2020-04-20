Державні кордони Чехії можуть закрити на рік

Державні кордони Чехії мають бути закритими упродовж року, щоб запобігти новій хвилі інфікування коронавірусом.

Про це заявив президент країни Мілош Земан, повідомляє DW.

Зазначається, що президент порадив чехам провести літню відпустку на батьківщині.

За його словами, кордони слід закрити, "щоб не почалася нова хвиля інфікувань через те, що туристи їздитимуть до країн, де епідемія ще не закінчилася".

Раніше чеські туристичні фірми закликали владу дозволити мешканцям Чехії подорожувати до Словаччини та Хорватії, де нині зафіксовано не так багато випадків COVID-19.

Чехія заборонила в'їзд і виїзд зі своєї території в середині березня. Заборона не стосується далекобійників, медиків та деяких інших виняткових категорій працівників.

Від середини квітня уряд почав поступово послаблювати обмеження, запроваджені через пандемію хвороби COVID-19. Планується, що до 8 червня більшість підприємств запрацює у звичному режимі.