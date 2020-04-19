Трамп анонсував послаблення карантину в США наступного тижня
Про це Трамп заявив на пресбрифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу.
«Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відкритися у понеділок за умови відповідного соціального дистанціювання», - сказав Трамп.
Як зазначив президент США, губернатор Техаса Грег Еббот «точно знає, що робить».
Крім цього Трамп анонсував ослаблення карантинних заходів в штаті Монтана у п'ятницю. А штати Огайо, Північна Дакота й Айдахо рекомендували своїм підприємствам не ключових галузей готуватися до плавного відкриття з першого травня.
Як повідомлялося, США є «лідерами» за кількістю підтверджених випадків зараження і летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 923 осіб, з них 39 015 померло і 68 285 одужали.
Фото: The White House