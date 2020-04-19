У світі - понад 2,3 мільйона випадків коронавірусу, з них понад 160 тисяч летальних

Станом на ранок 19 квітня у світі підтверджено 2 332 036 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 160 767 летальних, 599 961 особа одужала.

Про це свідчать дані на порталі Worldometer.

США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження та летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 738 913 людей, з них 39 015 померло та 68 285 одужало.

В Іспанії COVID-19 діагностовано у 194 416 осіб, з них 20 639 померли; в Італії 175 925 інфікованих, померло 23 227 людей.

У Франції виявлено 151 793 випадків COVID-19, 19 323 людей померло.

За наявними даними, у Німеччині коронавірусну хворобу діагностовано у 143 724 людей, 4 538 з них померли.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 квітня в Україні підтверджено 5 106 випадків COVID-19, померли 133 людини, 275 людей одужали.

Фото: CTK Photo