США ввели в експлуатацію новий атомний підводний човен USS Vermont
Про це повідомили в суботу в Міністерстві оборони США.
"ВМС США 18 квітня 2020 року ввели в дію новий підводний човен USS Vermont (SSN 792), вже 19-тий атакуючий підводний корабель класу "Вірджинія", - зауважили в оборонному відомстві США.
Попри те, що традиційна масова церемонія введення в експлуатацію була скасована через безпеку для здоров'я та карантинні обмеження, ВМС офіційним розпорядженням перевели корабель на бойову експлуатацію. Як уточнили в Пентагоні, офіційні урочистості за участі спонсорів, екіпажу й членів комісії щодо введення корабля в експлуатацію можуть бути проведені пізніше.
Командувач підводним флотом США віце-адмірал Деріл Кодл у цьому зв'язку заявив, що введення USS Vermont на бойову службу відзначає "нову фазу домінування" Америки у світі з метою стримування, захисту й переваги Сполучених Штатів і союзників на основі встановленого міжнародного порядку.
Нагадаємо, підводні човни США класу "Вірджинія" мають на озброєнні крилаті ракети з ядерним озброєнням. Як зазначають в американських ВМС, ця підводна військово-морська платформа є сучасною розробкою та має найновіші технології систем збору інформації, розвідки й системи озброєння.