У Британії за добу - 900 смертей від коронавірусу

У Великій Британії за останню добу від коронавірусної хвороби померло 888 осіб, а загальна кількість летальних випадків зросла до 15 464.

Такі дані оприлюднив Департамент охорони здоров’я Британії у Twitter.

"Станом на 17:00 17 квітня з загальної кількості пацієнтів у Великій Британії, у яких підтвердився коронавірус, 15 464 особи померли", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби у Британії наразі становить 114 217.

Згідно з цими даними, у Британії проведено 460 437 тестів на коронавірус, з них 21 389 за добу.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, у світі підтверджено 2 279 742 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 156 308 летальних, 583 320 осіб одужало.