У Росії щодня кількість випадків коронавірусу зростає на 15%

У Російській Федерації кількість зареєстрованих за добу випадків коронавірусу дорівнює близько 4,8 тисячі (+15%); тобто загальне число хворих наблизилося до 37 тисяч.

Такі дані на ранок 18 квітня оприлюднено на сайті стопкоронавирус.рф.

Повідомляється, що впродовж 17 квітня в РФ зареєстровано 4782 нових випадків коронавірусу в 78 регіонах; таким чином, загальне число хворих становить 36 738 осіб.

Також, за даними порталу, три нові випадки коронавірусу зафіксовані в Криму, а загалом на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 55 випадків.

Найбільше нових випадків виявлено в Москві - 2649 інфікованих, загалом у російській столиці вже 20 754 хворих COVID-19. Ще 428 нових епізодів в Підмосков'ї, 139 - в Петербурзі. Кількість жертв захворювання сягнуло 313. За добу померли ще 40 осіб, 21 з них - у Москві.

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За добу в Росії вилікувалися від коронавірусу 460 осіб, зокрема в Москві - 162. За весь період у Росії виписано після одужання - 3034 осіб.

За даними сайту Worldometer, станом на 18 квітня в світі зареєстровано 2 259 046 випадки зараження на коронавірус, із них 154 392 летальних, 576 041 осіб одужали.