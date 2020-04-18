Європарламент підтримує ідею "коронабондів" та розподіл боргу між країнами ЄС

Президент Європарламенту Девід Сассолі підтримав ідею введення «коронабондів» - боргових зобов’язань ЄС, включаючи запозичення на зовнішніх ринках, які будуть спрямовані на підтримку країн-членів під час кризи внаслідок COVID-19, з подальшим розподілом боргових зобов’язань між усіма членами Євросоюзу.

Така інформація випливає із заяви Президента Європарламенту, яку він зробив за підсумками пленарного засідання, що завершилося вчора у Брюсселі при віртуальній присутності більшості з депутатів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Дуже важливо, що Парламент висловився переважною більшістю на підтримку потужного плану економічного відновлення для Європи. Це означає використання всіх наявних ресурсів для стимулювання економіки, включаючи бонди на відновлення, можливість фінансування на міжнародних ринках для нашого спільного відновлення», – зазначив Сассолі.

17 квітня під час пленарного голосування Європарламент майже одноголосно підтримав усі «антикризові» пропозиції Єврокомісії, включаючи поправки до бюджету ЄС на 2020 рік, пропозиції по захисту європейських фермерів і рибалок, а також щодо надання більшої гнучкості національним урядам та фінансовим установам у поводженні із структурними та інвестиційними фондами ЄС.

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Водночас, резолюція Європарламенту щодо спільних заходів ЄС у подоланні кризи COVID-19 отримала неоднозначну реакцію депутатів Європарламенту та розподілила голоси: «за» проголосували 395 депутатів, «проти» - 171, ще 128 – утрималися. Головним питанням, яке розділило думки європейських політиків, стала саме ідея «коронабондів», або спільних боргових «кризових» зобов’язань для мобілізації ресурсів для відновлення економіки після завершення пандемії та пов’язаних із нею обмежувальних заходів.

Резолюція також містить положення, що «бонди на відновлення мають бути гарантовані європейським бюджетом», і пропонує посилити показники Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF) з урахуванням такої вимоги.

У заяві за підсумками голосування цієї резолюції Президент Європарламенту підтвердив, що бачить «коронабонди» як боргові зобов’язання, які використовуватимуться в інтересах окремих країн, що найбільше потребують такої допомоги, та на основі європейської солідарності розподілятимуться між усіма країнами ЄС.

“Ми маємо забезпечити, щоб ціна, яку несе кожна країна у подоланні кризи, відтепер була спільною. Нам потрібна якась форма для багатосторонності у тому, що стосується майбутніх боргів, які будуть акумульовані у план відновлення», - сказав Сассолі.

Він висловив намір представити згадану резолюцію як спільну позицію Європарламенту на віртуальній зустрічі лідерів країн ЄС 23 квітня поточного року.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.