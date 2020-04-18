ЄС повернув із-за кордону понад пів мільйона своїх громадян від початку спалаху пандемії

Європейським інституціям та країнам-членам ЄС спільними зусиллями вдалося повернути додому понад 500 тисяч європейців, які були захоплені за кордоном кризою COVID-19, при цьому близько 100 тисяч людей все ще чекають на допомогу у поверненні додому.

Про це у п’ятницю під час віртуального брифінгу для преси розповів речник Єврокомісії Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З початку кризи близько 600 тисяч громадян ЄС були заблоковані за межами ЄС. Я дуже радий повідомити, що станом на сьогодні значна частина з них, – більше півмільйона людей, - змогли безпечно повернутися до Європи. Це стало можливим завдяки унікальній та безпрецедентній консульській операції та діям з репатріації, які були здійснені європейськими інституціями разом з країнами-членами», - сказав речник.

Він зауважив, що консульська оперативна група, яка була створена Європейською службою зовнішніх дій у співпраці із Центром ЄС з реагування на надзвичайні події, працювала та продовжує працювати цілодобово сім днів на тиждень, щоб повернути додому тих громадян ЄС, які все ще перебувають за кордоном.

«Зараз приблизно 98-99 тисяч європейців все ще потребують репатріації. Ми сподіваємося, вони зможуть потрапити додому вже протягом наступних днів», - додав Стано.

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Він зауважив, що в контексті репатріації йдеться про європейців, які здійснювали короткострокові поїздки за кордон, а не про тих громадян європейських країн, які проживають за кордонами ЄС на постійній довгостроковій основі.

«З тих людей, які були репатрійовані, кількість яких перевищує 500 тисяч, понад 40 тисяч повернулися завдяки рейсам, що були профінансовані та організовані безпосередньо Євросоюзом через Центр ЄС з реагування на надзвичайні події. Тож це була дійсно масивна і унікальна консульська та логістична операція, якою змогли скористатися не лише громадяни ЄС, але також громадяни країн-партерів», - зауважив речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальні, 547 589 закінчилися одужанням пацієнтів.