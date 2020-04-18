Данія відкрила школи після карантину

«Цього тижня діти у Данії повернулися до своїх шкіл. Проте задля безпеки учні мають сидіти за 2 метри один від одного, а шкільне подвір’я бар’єрною стрічкою розподілене на зони», - йдеться в повідомленні.

Данія є однією з перших в Європі країн, яка припиняє карантин.

Як повідомлялося, школи по всій Данії закрили ще 1 березня. Число підтверджених у цій країні випадків COVID-19 становить 7073, із яких 336 – летальні. Число осіб, що вже одужали, складає 3389.

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Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.