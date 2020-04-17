У Росії за добу вперше зафіксували понад 4000 випадків COVID-19

У Росії вперше зареєстрували понад чотири тисячі нових випадків COVID-19 за добу.

Такі дані оприлюднено в Telegram-каналі стопкоронавирус.рф на ранок 17 квітня.

Зазначається, що за 16 квітня в РФ зареєстровано 4063 нових випадки коронавірусу в 79 регіонах; таким чином, загальне число хворих становить 31 956 осіб.

Також, за даними порталу, 3 нових випадки коронавірусу зафіксовано в Криму, ще 4 - в м.Севастополі. У сумі на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 52 випадки COVID-19.

У Москві за добу зареєстровано 1959 нових випадків, у Московській області - 472; 424 - у Санкт-Петербурзі.

Кількість смертей, асоційованих із коронавірусом, зросла в Росії за добу на 41 - до 273. Найбільше випадків смерті заражених COVID-19, зафіксовано в Москві - 14, 7 - у Московській області.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 17 квітня у світі зареєстровано 2 190 010 випадків зараження коронавірусом, з них 147 010 - летальних, 553 650 осіб одужали.

Фото: АА