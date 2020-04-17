США висунули Росії умови щодо скорочення наступальних озброєнь

Сполучені Штати безальтернативно вимагають від Росії, щоби нова угода про контроль над наступальними озброєннями базувалася на баченні саме американської сторони.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомили в п'ятницю в Державному департаменті США.

"Держсекретар (Майкл Помпео - ред.) підкреслив, що будь-які майбутні переговори щодо контролю над озброєнням повинні базуватися на баченні президента Трампа щодо тристоронньої угоди про контроль над озброєнням, яка охоплює, в тому числі, Росію та Китай", - зауважили в американському дипломатичному відомстві.

Як зазначили в Держдепі, Помпео і Лавров під час обговорення наступних кроків у процесі Діалогу з питань стратегічної безпеки цього разу також враховували обставини, пов'язані пандемією COVID-19.

Крім того, в Держдепартаменті зауважили, що американська сторона під час розмови в п'ятницю вчергове порушила питання про звільнення з Росії затриманих там громадян США.

Як повідомлялося, адміністрація президента Трампа просуває ініціативу на заміну угоди про скорочення наступальних озброєнь СНО-ІІІ (в американському еквіваленті New START Treaty), яка завершує свою дію в 2021 році. При цьому нова домовленість передбачає скорочення не тільки російських та американських, але також китайських ракетних озброєнь.