В Італії від коронавірусу вилікувалися понад 42 тисячі осіб
Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії
Станом на вечір 17 квітня кількість осіб, які вже вилікувалися від коронавірусу в Італії складає 42 727, а лише за останню добу одужали рекордні 2563 особи.
Число померлих від коронавірусу в Італії - 22 745 осіб, за минулу добу зафіксовано 575 смертей.
Кількість госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії теж знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було загалом 2 812 - на 124 менше, ніж за попередню добу. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.
За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії становила 172 434.
Як повідомлялося, Італія займає після Іспанії друге місце в Європі за кількістю інфікованих.
Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.