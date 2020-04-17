В Італії від коронавірусу вилікувалися понад 42 тисячі осіб

В Італії від COVID-19 одужала вже значна кількість пацієнтів – 42 727 станом на вечір 17 квітня.

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії

Станом на вечір 17 квітня кількість осіб, які вже вилікувалися від коронавірусу в Італії складає 42 727, а лише за останню добу одужали рекордні 2563 особи.

Число померлих від коронавірусу в Італії - 22 745 осіб, за минулу добу зафіксовано 575 смертей.

Кількість госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії теж знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було загалом 2 812 - на 124 менше, ніж за попередню добу. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.

За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії становила 172 434.

Як повідомлялося, Італія займає після Іспанії друге місце в Європі за кількістю інфікованих.

Станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.