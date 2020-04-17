У Німеччині сповільнюється поширення коронавірусу

Майже місяць обмежувальних заходів з уповільнення розповсюдження коронавірусу в Німеччині приніс позитивні результати: поширення вірусу уповільнено, медзаклади встигли підготуватися.

Про це 17 квітня заявили міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан і президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кількість випадків нових захворювань зменшуватиметься, середня кількість репродукцій у Німеччині наразі становить 0,7, що означає, що зараз не кожна заражена людина заражає іншу», - сказав професор Вілер. Ще на початку тижня він говорив про репродуктивне число на рівні 1,2 (репродуктивне число - число осіб, яких може інфікувати одна хвора людина).

Між тим, за останню добу кількість нових підтверджених заражень у ФРН знову зросла: якщо напередодні збільшення становило 2866, то за останню добу – на 3380. Загалом, за даними Інституту Коха, кількість тих, хто захворів на COVID-19, у Німеччині становить 133 830. З них 3868 померли. Цього тижня було найбільше офіційно підтверджених випадків смертей.

За словами міністра Шпана, до цього часу в країні було проведено понад 1,7 млн тестів, зараз проводять 730 тисяч тестів на тиждень.

Кількість ліжок інтенсивної терапії збільшена до 40 тисяч, з яких 10 тисяч наразі вільні. Шпан зауважив, що за співвідношенням таких ліжок до кількості населення ФРН є світовим лідером. Він також зазначив, що 6 з 7 захворілих може лікуватися амбулаторно.

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Стосовно захисних масок Шпан повідомив, що за цей тиждень в країну було доставлено 80 млн масок, з яких 20 млн - FFP2 і FFP3. До середини серпня планується налагодити виробництво масок у самій Німеччині, зокрема 10 млн і 40 млн FFP і 40 млн операційних масок. Що стосується «масок на кожен день», то міністр застеріг, що неправильне їх використання може нести більшу загрозу, ніж відсутність, адже людина помилково почувається у безпеці та нехтує важливими заходами гігієни. Обов'язку використовувати маски в Німеччині немає, лише 2 дні тому уряд вирішив рекомендувати людям носити маски в транспорті та в магазинах.

Обидва спікери повторили, що це тільки початок пандемії, і «ще багато-багато місяців ми будемо змушені жити з цією хворобою».