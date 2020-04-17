В Європі створюють фонд на €25 мільярдів для підтримки бізнесу

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підтримала створення Європейського гарантійного фонду COVID-19 в розмірі 25 мільярдів євро.

Рішення ухвалили за підсумками рекомендацій Єврогрупи від 9 квітня, йдеться у комюніке на сайті установи.

"Європі необхідна амбітна пан'європейська реакція на цю пандемію. Ці гарантії дозволять групі ЄІБ відіграти потужну роль у пакеті заходів, погодженого Єврогрупою. Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти невідкладно – і ми це робимо. Ми зараз можемо діяти справді швидко, працюючи спільно з національними партнерами та ЄС, і забезпечити підтримку економіки там, де її найбільше потребують", - заявив президент ЄІБ Вернер Хоєр.

Як зазначається, створений фонд допоможе групі ЄІБ додатково збільшити підтримку європейських компаній на близько 200 мільярдів євро, з акцентом на підтримку середнього і малого бізнесу.

Гарантійний фонд передбачає внески усіх 27 країн-членів ЄС, а також буде відкритий для внесків третіх сторін, наприклад, з бюджету ЄС.

Фонд створюється у рамках вже існуючої Партнерської платформи фондів (Partnership Platform for Funds), на основі її процедур.

Як наголошується у комюніке, створення фонду завершиться після того, як країни-члени, на які припадає не менше 60% капіталу Європейського інвестиційного банку, нададуть необхідні зобов’язання.

Група ЄІБ проводитиме консультації з урядами країн-членів щодо використання коштів фонду, зокрема центробанками, щоб визначити нагальні потреби.

Окрім створення гарантійного фонду, група ЄІБ також вживає заходи, анонсовані у березні, переорієнтовуючи гарантії, що існують, на підтримку європейських компаній для подолання наслідків епідемії.

Також задіють спільні з Єврокомісією фінансові інструменти, зокрема, InnovFin Infectious Disease Finance Facility, для фінансування наукових проєктів для стримання епідемії, розробки ліків та вакцини. Загальне фінансування проєктів групи ЄІБ у сфері охорони здоров’я наразі становить близько 5 мільярдів євро.

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"Рішення держав-членів про те, як допомогти пом'якшити руйнівні наслідки COVID-19, демонструють справжню європейську солідарність. Вони доводять, що Європа є об'єднаною і готова діяти… Нам потрібно буде наполегливо працювати над програмою відновлення європейської економіки. Одужання ЄС після цієї страшної кризи має бути швидким… Група ЄІБ зіграє свою роль в цьому", - підсумував Хоєр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 закінчилися одужанням пацієнтів