Високий представник ЄС висловив підтримку зусиллям ВООЗ у боротьбі з коронавірусом

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та генеральний директором ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус провели у четвер телефонну розмову, під час якої європейська сторона висловила підтримку зусиллям ВООЗ у боротьбі з коронавірусом.

Про це йдеться в інформації, яка оприлюднена сьогодні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Сторони обговорили поточну ситуацію та важливу роботу ВООЗ у зупиненні поширення вірусу, та погодилися щодо необхідності глобальних колективних інвестицій у заходи готовності для боротьби із поточною та майбутніми пандеміями. Існуючі вразливі місця мають бути уважно виправлені із застосуванням всіх необхідних зусиль», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, високий представник ЄС висловив занепокоєння рішенням США призупинити фінансування ВООЗ та готовність ЄС до роботи над мобілізацією додаткових ресурсів. Євросоюз вже надав 114 мільйонів євро у відповідь на звернення ВООЗ щодо організації відповіді на цю пандемію COVID-19.