Швейцарія планує послаблювати карантинні заходи вже з 27 квітня

У Швейцарії урядовці розробили план відновлення життєдіяльності країни після карантину, першу фазу якого планується розпочати вже 27 квітня.

Про це повідомляє SWI.

"Швейцарія почне послаблення карантинних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу з 27 квітня, дозволивши таким підприємствам, як перукарні, відновити роботу", - йдеться у повідомленні.

У четвер швейцарський уряд оголосив план повернення Швейцарії до нормального життя, який складається з трьох фаз. У межах першої фази планується, що діти повернуться до навчання з 11 травня.

З 8 червня вищі навчальні заклади, музеї, зоопарки та бібліотеки знову відкриються, за умови, що в країні не буде зафіксовано нової хвилі пандемії коронавірусу.

Лікарням буде дозволено проводити регулярні процедури з 27 квітня разом зі скасуванням обмежень на лікарські та стоматологічні практики.

"Будуть зняті обмеження на асортимент товарів, які можна продавати у продуктових магазинах. Магазини, в яких продаються товари, що не є предметами першої необхідності, зможуть також відновити роботу ", - заявили в уряді.

Також дозволятимуть проводити похорони, якщо їх відвідуватимуть лише близькі родичі померлого.

29 квітня уряд ухвалить рішення про те, чи слід впроважувати заходи другої фази плану.

Нагадаємо, 8 квітня уряд Швейцарії продовжив дію антикоронавірусних обмежень ще на тиждень до 26 квітня. Втім деякі екстрені заходи, запроваджені в країні 16 березня, будуть поступово ослаблені до кінця квітня.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали та 141 845 осіб померли.