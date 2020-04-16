Політичні опоненти попереджають Трампа про "смертельний ризик" скасування карантину

Політичний опонент президента Дональда Трампа, спікер Палати представників США конгресвумен Ненсі Пелосі, попередила про смертельний ризик від передчасного скасування карантинних обмежень, про які вже ведуть розмову Трамп і республіканці.

Про це вона заявила під час пресконференції телефоном у четвер, повідомляє The Hill.

"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі у четвер застерегла від передчасного поновлення роботи (державних і приватних структур – ред.) у країні, заявивши, що загроза здоров'ю людей, спричинена смертельним коронавірусом, є більшим злом, ніж нинішні економічні труднощі для бізнесу й працівників по всій країні", - зазначається в повідомленні.

При цьому, Пелосі рішуче відкинула твердження зростаючої більшості республіканців, що скасування карантинних обмежень задля активізації економіки варте того, щоби не зважати на подальше поширення коронавірусу, навіть якщо це означатиме більші людські втрати.

"Я чула, як один із них казав: "Люди й так помруть, або ж ми відновимо економіку, і люди теж вмиратимуть – отже, ми обираємо менше серед двох зол", - розповіла Пелосі.

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У цьому зв'язку вона наголосила, що потрібно застосовувати науковий підхід, проводити широкомасштабні дослідження по всій країні, щоби це не позначилось на здоров'ї та добробуті американського народу.

За останніми даними, станом на четвер, у США зафіксовано 653,8 тис. інфікованих коронавірусом. При цьому, понад 30 тис. померли, 53,6 тис. повністю одужали.

Фото: Official White House Photo