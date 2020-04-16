Хайді Грау привітала обмін утримуваними, про який домовилася ТКГ

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі Хайді Грау привітала обмін утримуваними особами, що відбувся в четвер.

Про це йдеться в поширеній в четвер заяві для преси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вітаю взаємне звільнення і обмін особами, що відбулося сьогодні, утримуваними в зв'язку з конфліктом на Сході України, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи, прийнятому 8 квітня 2020 року за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок, зроблений напередодні православного Великодня, має особливе символічне значення. Сподіваюся, що він послужить зміцненню довіри між сторонами при виконанні й інших аспектів Мінських угод ", - заявила Грау.

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Вона також висловила вдячність членам ТКГ і учасникам її засідань, робочій групі ТКГ з гуманітарних питань та її координатору, "а також всім, чий внесок зробив можливим сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін".

"Вітаючи досягнуте, я закликаю сторони і надалі докладати всіх необхідних зусиль для мирного врегулювання конфлікту на Сході України, слідуючи Мінським угодам", - заявила спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.