У США водії страйкують проти карантину

У американському штаті Мічиган водії вийшли страйкувати проти запровадженого владою режиму "Залишайся вдома" з метою боротьби з пандемією коронавірусу.

Проц це повідомляє CNN.

"Втомлені від карантину та перебування вдома водії-протестувальники у середу заполонили вулиці столиці штату Мічиган", - йдеться у повідомленні.

У столиці штату місті Лансінгі тисячі демонстрантів на автомобілях заблокували рух та постійно сигналили на знак протесту проти впроваджених губернатором штату Гретхеном Вітмером заходів боротьби з пандемією коронавірусу.

У Мічигані виявлено понад 28 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 1 900 мешканців штату вже померли. Заходи карантинних обмежень у Мічигані є одними з найжорсткіших у США.

Мешканців штату зобов’язують не виходити з оселі без крайньої необхідності. Серед іншого, розпорядження губернатора штату вимагає від компаній перевести співробітників на віддалену роботу.

Страйк був організований Консервативною коаліцією Мічигану, яка підтримує Республіканську партію та президента Трампа.

Вітмер нещодавно підтримала висунення на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували 2 100 080 випадків зараження коронавірусом, з них 523 838 людей одужали та 136 036 осіб померли.

Фото: CNN / Theresa Waldrop