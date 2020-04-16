У Чехії вперше за три тижні - жодної смерті від коронавірусу
Про це повідомляє Radio Prague.
«У середу, 15 квітня, ніхто з пацієнтів, госпіталізованих у чеських лікарнях з COVID-19, не помер, як випливає зі статистики МОЗ. Відсутність летальних випадків від коронавірусної інфекції не зареєстровано вперше з 23 березня», - йдеться в повідомленні.
Кількість заражених коронавірусом на ранок 16 квітня становить 6 303 людини.
У середу лабораторії провели 8 332 тести на наявність хвороби, це є найвищим показником з початку тестування в країні. Кількість заражень зросла на 160, що за день менше, ніж перед великодніми вихідними, які випали на 11-13 квітня.
За даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона одужали і 135 562 особи померли.