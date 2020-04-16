У Росії за добу зареєстрували близько 3,5 тисячі випадків COVID-19

У РФ кількість зареєстрованих за добу випадків коронавірусу становила близько 3,5 тисячі (+ 14%); в результаті загальне число хворих наблизилося до 28 тисяч.

Такі дані портал стопкоронавирус.рф оприлюднив вранці 16 квітня.

Вказується, що за 15 квітня в РФ зареєстровано 3445 нових випадків коронавірусу в 77 регіонах; таким чином, загальне число хворих становить 27 893 осіб.

Також, за даними порталу, три нові випадки коронавірусу зафіксовано в окупованому Криму. Відтак на окупованому Росією півострові, за офіційними даними, виявлено 45 випадків COVID-19.

У Москві зареєстровано 1370 нових випадків, загальне число зафіксованих пацієнтів з COVID-19 в російській столиці зросло в четвер до 16 146. У Московській області 467 нових хворих за добу, 154 - в Санкт-Петербурзі.

Кількість смертей, асоційованих з коронавірусом, зросла в Росії за добу на 34 - до 232. Найбільше, по 7 випадків смерті заражених COVID-19, зафіксовано в Москві і Московській області.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 16 квітня в світі зареєстровано 2 084 042 випадки зараження коронавірусом, з них 134 669 летальних, 515 090 осіб одужали.