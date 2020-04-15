У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 7408

Кількість заражених коронавірусом в Польщі зросла до 7408 осіб, зареєстровано 268 летальних випадків, 668 пацієнтів одужали.

Про це інформує у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом кількість заражених коронавірусом становить 7408 осіб, з яких 268 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

(2/3) podkarpackiego (3), kujawsko-pomorskiego (3), zachodniopomorskiego (3), pomorskiego (2), podlaskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2).



Z przykrością informujemy o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 79-M Racibórz, 86-M, 82-K Grudziądz, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 15, 2020

У польських лікарнях загалом зараз перебуває майже 2,5 тис. осіб, заражених коронавірусом, майже 146 тис. – на карантині, понад 28 тис. – під епідеміологічним наглядом.

За інформацією речника головного коменданта польської поліції Маріуша Цярки, на сьогодні 100 поліцейських заразилося коронавірусом, а понад 1,8 тис. – перебувають на карантині. За останню добу поліція перевірила дотримання карантину у 121 тис. людей, у 170 випадках виявлено її порушення.

Як повідомив в середу в радіо ZET голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, уряд готує пропозиції щодо поступового зняття обмежень, пов’язаних з коронавірусом. Утім, цей процес відбуватиметься “дуже обережно”з врахуванням поточної епідеміологічної ситуації.

“Ми йтимемо в напрямку, який можна окреслити реченням: стільки свободи – скільки можна, стільки обмежень – скільки необхідно”,- підкреслив Дворчик.

Фото: АА