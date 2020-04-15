Рада ЄС ухвалила тимчасовий механізм врегулювання суперечок у межах СОТ
Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.
«Рада ЄС сьогодні підтримала початок роботи багатостороннього тимчасового арбітражного органу (MPIA), нової системи, яка дозволить ЄС та іншим країнам-членам СОТ, подолати поточний параліч Апеляційного органу СОТ та вирішувати торговельні суперечки між собою. Нова структура є тимчасовою, та має за основу статтю 25 документу СОТ з порозуміння у вирішенні суперечок (DSU). Вона віддзеркалює головні елементи апеляційної системи СОТ», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ЄС продовжуватиме працювати з СОТ у подоланні поточного паралічу діяльності Апеляційного органу СОТ та повернення до звичайного алгоритму вирішення торговельних суперечок на постійній основі.
Як вже повідомлялося, до тимчасового апеляційного механізму у врегулюванні торговельних суперечок увійшли такі члени СОТ: Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Європейський Союз, Гватемала, Гонконг (Китай), Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Сингапур, Швейцарія та Уругвай. Ці члени СОТ виступають за запровадження в рамках цієї організації двоступеневої системи врегулювання суперечок, яка забезпечить незалежний арбітраж на основі правил багатосторонньої торгівлі. MPIA є відкритим для приєднання інших членів СОТ.
Апеляційний орган СОТ не проводить слухання з 11 грудня 2019 року. Причиною є неспроможність структури заповнити власний штат після того, як нові призначення до Апеляційного органу були де-факто заблоковані з 2017 року.