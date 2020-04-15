Рада ЄС ухвалила тимчасовий механізм врегулювання суперечок у межах СОТ

Рада ЄС у середу за письмовою процедурою ухвалила рішення на підтримку повноважень тимчасового механізму врегулювання суперечок в рамках СОТ, який був створений за ініціативою ЄС після фактичного паралічу Апеляційного органу Світової організації торгівлі.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні підтримала початок роботи багатостороннього тимчасового арбітражного органу (MPIA), нової системи, яка дозволить ЄС та іншим країнам-членам СОТ, подолати поточний параліч Апеляційного органу СОТ та вирішувати торговельні суперечки між собою. Нова структура є тимчасовою, та має за основу статтю 25 документу СОТ з порозуміння у вирішенні суперечок (DSU). Вона віддзеркалює головні елементи апеляційної системи СОТ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЄС продовжуватиме працювати з СОТ у подоланні поточного паралічу діяльності Апеляційного органу СОТ та повернення до звичайного алгоритму вирішення торговельних суперечок на постійній основі.

Як вже повідомлялося, до тимчасового апеляційного механізму у врегулюванні торговельних суперечок увійшли такі члени СОТ: Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Європейський Союз, Гватемала, Гонконг (Китай), Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Сингапур, Швейцарія та Уругвай. Ці члени СОТ виступають за запровадження в рамках цієї організації двоступеневої системи врегулювання суперечок, яка забезпечить незалежний арбітраж на основі правил багатосторонньої торгівлі. MPIA є відкритим для приєднання інших членів СОТ.

Апеляційний орган СОТ не проводить слухання з 11 грудня 2019 року. Причиною є неспроможність структури заповнити власний штат після того, як нові призначення до Апеляційного органу були де-факто заблоковані з 2017 року.