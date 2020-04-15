У Нідерландах за добу від коронавірусу померли 189 осіб

У Нідерландах станом на середину дня 15 квітня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 28 153 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 189 пацієнтів померло, виявлено 734 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 28 153 хворих і 3 134 померли”, - поінформували в RIVM.

Читайте також: У Балтії число інфікованих коронавірусом зросло до 3157 осіб

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.