Данія пом’якшила карантин

Данія пом’якшила карантин

Укрінформ
Данія поступово пом’якшує карантин, введений через пандемію коронавірусу COVID-19. Зокрема від сьогодні відкриваються дитячі садки та школи.

Про це повідомляє RTE.

«Скандинавська країна (Данія – ред.) першою в Європі почала відкривати ясла, дитячі садки та початкові школи після їхнього закриття 12 березня в рамках зусиль приборкати епідемію COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Однак заняття відновлюються лише приблизно у половині муніципалітетів Данії та близько в 35% навчальних закладах Копенгагена, оскільки інші вимагають більше часу для адаптації до протоколів охорони здоров’я, які ще існують.

На тлі цього у школах буде встановлено нові обмеження. Зокрема розділення класів на менші групи та проведення більше часу поза межами будівлі навчального закладу.

Водночас більшість магазинів міста досі закриті.

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За словами журналіста Тома Карстенсена, який працює у Копенгагені, місцеві жителі не носили захисні маски протягом карантину.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).

У Данії зафіксовано 6 511 випадків COVID-19, з них – 2 515 осіб одужали, 299 померли.

Фото: rte.ie

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