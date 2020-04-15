Данія пом’якшила карантин

Данія поступово пом’якшує карантин, введений через пандемію коронавірусу COVID-19. Зокрема від сьогодні відкриваються дитячі садки та школи.

Про це повідомляє RTE.

«Скандинавська країна (Данія – ред.) першою в Європі почала відкривати ясла, дитячі садки та початкові школи після їхнього закриття 12 березня в рамках зусиль приборкати епідемію COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Однак заняття відновлюються лише приблизно у половині муніципалітетів Данії та близько в 35% навчальних закладах Копенгагена, оскільки інші вимагають більше часу для адаптації до протоколів охорони здоров’я, які ще існують.

На тлі цього у школах буде встановлено нові обмеження. Зокрема розділення класів на менші групи та проведення більше часу поза межами будівлі навчального закладу.

Водночас більшість магазинів міста досі закриті.

За словами журналіста Тома Карстенсена, який працює у Копенгагені, місцеві жителі не носили захисні маски протягом карантину.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).

У Данії зафіксовано 6 511 випадків COVID-19, з них – 2 515 осіб одужали, 299 померли.

Фото: rte.ie