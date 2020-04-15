У Південній Кореї проходять парламентські вибори

У Південній Кореї стартували парламентські вибори, на яких у зв'язку з пандемією коронавірусу запровадили суворі заходи безпеки.

Про це повідомляє ВВС.

«Виборці мають прийти в масках і стояти на відстані не менше 1 м один від одного», - йдеться в повідомленні.

Їм також будуть вимірювати температуру і дезінфікувати руки антисептиками. Крім масок виборцям необхідно буде надіти рукавички. Тільки після цього вони зможуть отримати бюлетень для голосування і ввійти до кабіни для голосування.

Як зазначає видання, це лише деякі з основних заходів, прийнятих для проведення запланованих виборів в Національні збори (300 мандатів) Південної Кореї під час пандемії COVID-19.

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Як повідомлялося, у світі за станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані 2 млн осіб.