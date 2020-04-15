У Франції порахували можливе падіння ВВП через коронавірус

У Франції через обмеження економічної активності, спричиненої епідемією коронавірусу, очікують зменшення ВВП на 8% у 2020 році.

Про це заявив у вівторок міністр економіки та фінансів Бруно Ле Мер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми мали прогноз падіння 6%. Але він буде зафіксований на рівні мінус 8%», - констатував міністр.

В уряді Франції також заявили про подальші заходи з підтримки підприємництва в умовах карантину та епідемії. Зокрема, регіонам на підтримку малого бізнесу із спеціального фонду солідарності планується виділити 7 млрд євро.

При цьому, за оцінками французького уряду, компенсація вимушеного часткового безробіття працівників в умовах карантину передбачає виділення 21 млрд євро з державного бюджету. Таких безробітних нині у Франції нараховується близько 8 млн.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про продовження дії режиму карантину у країні до 11 травня. Після цієї дати планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Окрім цього, після 11 травня може бути запроваджене обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях.

Кордони Франції із країнами, які не є членами ЄС, залишатимуться закритими.

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Як повідомлялось, у Франції жорсткий режим карантину діє із 17 березня. Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

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До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.

Фото: Le Parisien