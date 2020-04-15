Перший у світі випадок зараження від небіжчика зафіксували у Таїланді
Коронавірус
Укрінформ
У Таїланді помер судово-медичний експерт, який, найімовірніше, заразився коронавірусом від небіжчика.
Про це повідомляє The Daily Mail.
«Як підозрюють науковці, судово-медичний експерт помер в Таїланді після зараження коронавірусом від мертвого пацієнта», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей випадок у столиці країни Бангкоку вважається першим таким фактом у світі.
Утім, дослідники не виключають, що медик, який постійно контактував з померлими, міг заразитися від живого носія коронавірусу.
Як повідомлялося, ВООЗ закликала дотримуватися обережності при поводженні з тілами людей, які померли від Covid-19, оскільки до кінця ot не вивчено, як саме вірус може передаватися.