Перший у світі випадок зараження від небіжчика зафіксували у Таїланді

У Таїланді помер судово-медичний експерт, який, найімовірніше, заразився коронавірусом від небіжчика.

Про це повідомляє The Daily Mail.

«Як підозрюють науковці, судово-медичний експерт помер в Таїланді після зараження коронавірусом від мертвого пацієнта», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей випадок у столиці країни Бангкоку вважається першим таким фактом у світі.

Утім, дослідники не виключають, що медик, який постійно контактував з померлими, міг заразитися від живого носія коронавірусу.

Як повідомлялося, ВООЗ закликала дотримуватися обережності при поводженні з тілами людей, які померли від Covid-19, оскільки до кінця ot не вивчено, як саме вірус може передаватися.