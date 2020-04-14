Франція стала четвертою країною, де від Covid-19 померли понад 15 тисяч осіб

У Франції кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби перевищила 15 тисяч, країна стала четвертою у світі з таким високим показником смертності.

Про це повідомляє TRT World.

"У Франції офіційно зареєстрували понад 15 тисяч смертей унаслідок коронавірусної хвороби, таким чином вона стала четвертою країною, яка подолала цей поріг після Італії, Іспанії та США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок зараження коронавірусом померли 15 729 французів.

При цьому кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні за добу скоротилася з 6821 до 6730.

Читайте також: Медична академія Франції рекомендує владі почати масове тестування

За останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Франції становить 143 303.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня у світі зафіксовано 1 937 268 хворих на Сovid-19, понад 120 тис. осіб померли.

Фото: AA