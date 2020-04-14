Темпи поширення COVID-19 зменшилися у тепліших регіонах Іспанії

Згідно з даними досліджень, пандемія коронавірусу поширюється меншими темпами у тепліших регіонах Іспанії, ніж у регіонах з прохолоднішою температурою.

Про це повідомляє El Espanol.

"Попередні результати спільного дослідження, здійсненого Державним метеорологічним агентством (AEMET) та Інститутом здоров'я Карлоса III (ISCIII), свідчать, що в Іспанії рівень захворюваності на хворобу COVID-19 та вірус SARS-CoV-2 вищий там, де нижча середньосезонна температура", - повідомило у вівторок міністерство екології Іспанії.

Дослідники проаналізували показник захворюваності протягом останніх 14 днів - яким вважається кількість нових випадків захворювання на 100 000 жителів та порівняли його з середньою температурою різних регіонів.

За результатами аналізу цих двох параметрів було виявлено, що чим нижча середня температура, тим вищий рівень захворюваності, що було підтверджено також іншими міжнародними дослідженнями.

Згідно з результатами дослідження, у регіонах країни з найвищою середньосезонною температурою: Канарські острови, Андалусія та Балеарські острови, виявлено найнижчі показники захворюваності.

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих на СOVID-19, з них 460 238 осіб одужали, 121 793 людини померли.

Фото: АА