Вірусологи побачили ознаки поліпшення ситуації у Німеччині

Кількість нових інфікувань у Німеччині дещо зменшується, однак говорити про сталу тенденцію наразі зарано.

На цьому наголосив президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер 14 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо деякі позитивні тенденції, уповільнення (темпів зростання кількості хворих)", - зазначив він.

Утім, на думку професора, "чіткої тенденції, що кількість зменшується, немає", ситуація поки стабілізувалася на досить високому рівні. Одна людина зараз передає вірус у середньому 1,2 людині. За розрахунками вірусологів, для того, щоб захворюваність почала згодом рухатися в бік нуля, цей "репродукційний показник" повинен бути нижче позначки 1.

За даними RKI, за останню добу число нових інфікувань зросло на 2082 до 125 098. Напередодні зростання становило 2537, днем раніше 2821 випадк, до того – 4133.

У близько двох відсотків заражених людей у ​​Німеччині розвивається пневмонія, до лікарні з важкими симптомами потрапляє кожен шостий.

Вілер принципово не проти певного полегшення обмежень, але попереджає про необхідність продовження тримання дистанції та гігієни.

Між тим німецька академія наук Leopoldina внесла пропозиції щодо поступового повернення до "нормальності". Вчені, зокрема, пропонують відновити шкільне життя, відкрити ресторани та магазини, відновити ділову активність при збереженні умов індивідуального захисту.

Ці пропозиції федеральний уряд разом з прем’єр-міністрами федеральних земель розглядатимуть у середу, 15 квітня.

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Утім, чимало експертів попереджають, що передчасне повернення до звичайного графіку зведе нанівець усі зусилля та обмеження, які застосовані в країні з 19 березня.

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих на СOVID-19, з них 460 238 осіб одужали, 121 793 людини померли.

Фото: dpa