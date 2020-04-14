У Британії за добу - 778 смертей від коронавірусу
Укрінформ
За останні 24 години у Великій Британії через коронавірус померли 778 пацієнтів.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на МОЗ.
«Ще 778 пацієнтів з коронавірусом померли у лікарнях Великої Британії, загалом в країні вже загинули 12 107 людей», - йдеться у повідомленні.
Найбільше смертей було зафіксовано у Лондоні – 206.
За даними МОЗ, у Британії вже виявили 93 873 випадки захворювання на COVID-19.
Загалом в країні протестували на наявність коронавірусу 382 650 людей.
За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1 936 700, з них – 459 015 осіб одужали і 120 568 померли.
Фото: АА