У Британії за добу - 778 смертей від коронавірусу

За останні 24 години у Великій Британії через коронавірус померли 778 пацієнтів.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на МОЗ.

«Ще 778 пацієнтів з коронавірусом померли у лікарнях Великої Британії, загалом в країні вже загинули 12 107 людей», - йдеться у повідомленні.

Найбільше смертей було зафіксовано у Лондоні – 206.

За даними МОЗ, у Британії вже виявили 93 873 випадки захворювання на COVID-19.

Загалом в країні протестували на наявність коронавірусу 382 650 людей.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1 936 700, з них – 459 015 осіб одужали і 120 568 померли.

Фото: АА