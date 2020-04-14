Від COVID-19 вилікувався 82-річний експрезидент Фінляндії

Колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі і його дружина Еева Ахтісаарі, у яких діагностували COVID-19, одужали.

Про це повідомляє Yle з посиланням на канцелярію президента.

«Останні тести на коронавірус експрезидента Мартті Ахтісаарі і пані Ееви Ахтісаарі дали негативні результати», - йдеться у повідомленні.

Про зараження СOVID-19 83-річної Ееви Ахтісаарі стало відомо 21 березня, а 82-річного Мартті Ахтісаарі - 24 березня.

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Вона заразилася вірусом під час концерту на честь Міжнародного жіночого дня, який пройшов у Будинку музики в Гельсінкі.

За даними сайту Worldometer, станом на 14 квітня у світі зафіксовано 1 937 268 хворих СOVID-19, з них 459 089 осіб одужали, 120,6 тис. померли.

У Фінляндії 3 161 людина заразилася вірусом, 300 людей одужали, 59 померло.

Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva