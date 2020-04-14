У Сенаті США ініціюють розслідування причин пандемії

Комітет Сенату США з питань внутрішньої безпеки ініціює проведення масштабного розслідування причин виникнення і поширення пандемії COVID-19.

Про це в інтерв’ю Politico повідомив голова комітету - сенатор-республіканець Рон Джонсон.

«Із чого все почалося? Чи була передача від тварини до людини? Чи це прийшло з лабораторії у Китаї? Можливо, за цим стояли найкращі наміри, спроби придумати різні ліки, методи лікування коронавірусу в цілому. Нам потрібно знати, яку роль могла відіграти ВООЗ у спробі приховати цю справу», — заявив він.

За словами Джонсона, комітет «має намір провести всебічний розгляд цієї справи».

Як зазначається, комітет, зокрема, планує зʼясувати, чому у США не було підготовлено достатньо запасів та чому фармацевтичні препарати та медобладнання виробляються за кордоном.

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Крім того, предметом розслідування стане реакція ВООЗ на коронавірус і шляхи його поширення. Цією справою займатиметься сенатор-республіканець Рік Скотт.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.

В США коронавірусом заразилася рекордна у світі кількість людей – 587 783, з них 23 644 людини померло і 36,9 тис. осіб одужало.