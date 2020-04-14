У Франції за добу – 2673 випадки коронавірусу, 343 померлих

У Франції кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом наближається до 100 тисяч, але пікові показники епідемії вже перейдені.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на вечір 13 квітня у Франції зафіксовано 98 076 випадків інфікування коронавірусом (2 673 за добу); 14 967 людей померли (343 упродовж доби); 6 821 осіб перебувають в реанімації; 27 718 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

Міністерство солідарності і охорони здоров'я Франції заявило про проходження у країні піку епідемії. Це підтверджується поступовим зменшенням кількості летальних випадків, пацієнтів у відділеннях реанімації, а також збільшення людей, які одужали від COVID-19.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про продовження дії режиму карантину у країні до 11 травня. Після цієї дати планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Окрім цього, після 11 травня може бути запроваджене обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях.

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Кордони Франції із країнами, які не є членами ЄС, залишатимуться закритими.

Звернення Макрона до нації 13 квітня дивилася рекордна кількість людей – 36,7 млн.

Як повідомлялось, у Франції жорсткий режим карантину діє із 17 березня. Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.

Фото: AA