У Франції за добу – 2673 випадки коронавірусу, 343 померлих
Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Станом на вечір 13 квітня у Франції зафіксовано 98 076 випадків інфікування коронавірусом (2 673 за добу); 14 967 людей померли (343 упродовж доби); 6 821 осіб перебувають в реанімації; 27 718 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.
Міністерство солідарності і охорони здоров'я Франції заявило про проходження у країні піку епідемії. Це підтверджується поступовим зменшенням кількості летальних випадків, пацієнтів у відділеннях реанімації, а також збільшення людей, які одужали від COVID-19.
Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про продовження дії режиму карантину у країні до 11 травня. Після цієї дати планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.
Окрім цього, після 11 травня може бути запроваджене обов’язкове носіння захисних масок у громадських місцях.
Кордони Франції із країнами, які не є членами ЄС, залишатимуться закритими.
Звернення Макрона до нації 13 квітня дивилася рекордна кількість людей – 36,7 млн.
Як повідомлялось, у Франції жорсткий режим карантину діє із 17 березня. Згідно з урядовим декретом, заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.
За порушення режиму – штраф 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.
До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.
За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.
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