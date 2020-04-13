У Швейцарії — вже понад 25 тисяч заражених коронавірусом

У Швейцарії зафіксували вже 25 623 підтверджені випадки коронавірусу. 1 129 осіб померли в країні унаслідок пандемії.

Про це повідомляє SWI.

"Швейцарія - одна з країн, найбільш уражених коронавірусом",- йдеться у повідомленні.

8 квітня уряд Швейцарії продовжив дію антикоронавірусних обмежень ще на тиждень до 26 квітня. Втім, деякі екстрені заходи, запроваджені в країні 16 березня, будуть поступово ослаблені до кінця квітня.

У Швейцарії щодня роблять понад 6 000 тестів на коронавірус, країна має один з найвищих показників на душу населення, щодо масштабів тестування хвороби Covid-19 у світі.

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Швейцарський уряд закликає людей залишатися вдома, якщо немає крайньої потреби виходити з оселі.

Як повідомлялося, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.

Фото: Keystone / Urs Flueeler