У Нідерландах вже понад 26 тисяч випадків коронавірусу
Такі дані оприлюднив Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
“За останню добу 86 пацієнтів померло, виявлено 964 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 26 551 хворих і 2 823 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу. Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.
Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.
Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.