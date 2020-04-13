У Нідерландах вже понад 26 тисяч випадків коронавірусу

У Нідерландах, станом на середину дня 13 квітня 2020, кількість хворих зросла до 26 551.

Такі дані оприлюднив Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 86 пацієнтів померло, виявлено 964 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 26 551 хворих і 2 823 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу. Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.