У Росії - вже понад 18 тисяч заражених коронавірусом

За добу в РФ зареєстровано 2557 нових випадків коронавірусу; таким чином, загальне число хворих зросло до 18 290 осіб.

Такі дані оприлюднили вранці у понеділок на порталі стопкоронавирус.рф.

Крім того, за даними порталу, в Криму зафіксували один новий випадок коронавірусу. Загалом на окупованому Росією півострові, включаючи Севастополь, виявлено 38 хворих на COVID-19.

Нові епізоди у Росії було виявлено в 61 регіоні країни. Найбільше в Москві - 1355. У Московській області - 495 нових хворих, у Петербурзі - 121, у Тверській області - 44, у Краснодарському краї - 41.

Кількість померлих від COVID-19 у РФ зросла до 148. За добу померли ще 18 осіб. Одужали за останні 24 години ще 179 осіб, загальна кількість тих, хто одужали, досягла 1456.

Станом на ранок 13 квітня, загальна кількість заражених у світі становила 1 851 531 особа, з яких 114 290 - померли, понад 430 тисяч - одужали.