Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії сягнула 17 789
Укрінформ
Кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії за останню добу зросла на 517 людей.
Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані МОЗ країни.
"Кількість загиблих від коронавірусу за добу становить у понеділок вранці 517 людей", - йдеться у повідомленні.
Загалом в Іспанії вже від хвороби померли 17 789 осіб.
За даними МОЗ Іспанії, кількість інфікованих становить 169 496 людей.
Водночас, вже 64 727 осіб вилікувалися від коронавірусу.
Зазначається, що після піку кількості померлих за один день 2 квітня (950 людей) цифри смертності від COVID-19 в Іспанії йдуть поступово на спад.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters станом на ранок 13 квітня, у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, 423 625 — одужали.
Фото: JUANJO MARTIN / EFE