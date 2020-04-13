Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії сягнула 17 789

Кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) в Іспанії за останню добу зросла на 517 людей.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на дані МОЗ країни.

"Кількість загиблих від коронавірусу за добу становить у понеділок вранці 517 людей", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Іспанії вже від хвороби померли 17 789 осіб.

За даними МОЗ Іспанії, кількість інфікованих становить 169 496 людей.

Водночас, вже 64 727 осіб вилікувалися від коронавірусу.

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Зазначається, що після піку кількості померлих за один день 2 квітня (950 людей) цифри смертності від COVID-19 в Іспанії йдуть поступово на спад.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldmeters станом на ранок 13 квітня, у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, 423 625 — одужали.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE