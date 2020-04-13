У Чехії кількість нових інфікувань COVID-19 знизилася до місячного мінімуму

Приріст числа нових заражень коронавірусом у Чеській Республіці виявився минулої доби найменшим за майже місяць.

Це випливає з даних Міністерства охорони здоров’я ЧР.

Кількість заражених COVID-19 становить 13 квітня 5991 осіб, померлих – 139.

У неділю, 12 квітня, було зафіксовано 89 нових випадків, що є найнижчим показником із 17 березня. У неділю ввечері від вірусу помер один чоловік. Повністю одужали 467 людей.

Із 12 березня в республіці діють жорсткі карантинні обмеження у зв’язку з коронавірусом. Наприкінці минулого тижня їх було продовжено до 30 квітня, утім, з певними послабленнями. Зокрема, тепер захисні маски можна не вдягати водіям та пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства, водіям громадського транспорту, якщо вони перебувають у повністю ізольованій кабіні, дітям до 2 років, людям із серйозними розладами аутичного характеру.

Окрім того, з 9 квітня відновили роботу велосипедні крамниці та майстерні з ремонту велосипедів, магазини товарів для дому та садівництва, будівельних матеріалів тощо.

За виконанням дотримання вимог слідкують поліцейські, а також військові.

Фото: AA