Три події світу. Політичний вимір пандемії, відхід Сандерса та домовленості ОПЕК+

Пандемія коронавірусу здійснює все більший вплив на політичну ситуацію у різних країнах та загальнопланетарний клімат.

Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти.

Фото: AA

Пандемія коронавірусу змушує реагувати різних лідерів. В центрі уваги опинився Борис Джонсон, який через загострення хвороби навіть опинився у палаті інтенсивної терапії, яку вже залишив. Дональд Трамп запровадив стан стихійного лиха у всіх американських штатах, хоча ще зовсім недавно скептично ставився до наслідків поширення коронавірусу. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва анонсує серйозні економічні проблеми у світі. Міністри фінансів країн ЄС ухвалили пакет допомоги розміром у 540 мільярдів євро для країн-членів, ще 19 мільярдів євро Європейський Союз виділив своїм партнерам у світі. Показово, що у великодній проповіді Urbi et Orbi Папа Римський Франциск наголосив, що від долі ЄС залежить і доля всього людства. Путін у звичній собі манері маніпулювання історичними фактами порівняв перемогу над коронавірусом з перемогою Русі над печенігами та половцями. Російському президенту, схоже, ще не вдалося усвідомити, що парад 9 травня пройде з мінімумом закордонних гостей.

Берні Сандерс

Минулого тижня визначилися основні претенденти на перемогу у президентських перегонах у США. Сенатор-демократ Берні Сандерс відмовився від боротьби за право бути висунутим партією, і тепер з вірогідністю 99% виклик Дональду Трампу у листопаді 2020 року кине Джо Байден. Зауважимо: діючий президент ще минулого року припускав, що його суперником стане саме Байден. Тим часом коронавірус перетворюється на суттєвий фактор заокеанської президентської кампанії, зокрема, руйнуючи економічні досягнення адміністрації Трампа.

Схоже, саме через прагнення зберегти позиції американських нафтових компаній Дональд Трамп зіграв роль модератора досягнення домовленостей про зменшення обсягів видобутку нафти членами ОПЕК+, зокрема, провівши низку телефонних розмов з Москвою та Ер-Ріядом. Ба більше - США погодилися взяти на себе частину мексиканської квоти зі зменшення обсягів видобутку «чорного золота». Очікується, що компроміс між головними гравцями на нафтовому ринку дозволить на якийсь час стабілізувати ціни на енергоресурси, що сприятиме боротьбі з рецесією світової економіки.

Євген МАГДА, Інститут світової політики