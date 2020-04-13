Іран отримав доступ до $1,6 мільярда, що були "заморожені" в Люксембурзі

Тегеран здобув перемогу в суді у справі про $1,6 млрд іранських коштів, «заморожених» у Люксембурзі за запитом США.

Про це заявив президент Ірану Хасан Руханы на засіданні штабу з боротьби з коронавірусом, повідомляє AFP.

«Країна здобула юридичну перемогу у справі 1,6 мільярдів доларів своїх активів, які довгий час були заморожені за запитом США в Люксембурзі», - повідомив він.

Нью-йоркський суд у 2012 рік зобов'язав Іран виплатити у зв'язку з терактом 11 вересня 2001 року $7 млрд в якості відшкодування збитку за «допомогу бойовикам угруповання Аль-Каїда пройти через свою територію». Тегеран у свою чергу ці звинувачення заперечував і гроші платити відмовився.