На ще одному американському авіаносці зафіксували спалах коронавірусу
Укрінформ
Заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон Хайт повідомив про спалах коронавірусу на борту ще одного американського авіаносця, який готується до виконання завдання в Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє «Голос Америки».
«На авіаносці «Німіц»зафіксована дуже невелика кількість випадків, і ми уважно за цим стежимо», - заявив Хайт.
Екіпаж корабля «Німіц» налічує близько 5 000 чоловік.
Хайт також повідомив, що одного з членів екіпажу авіаносця «Теодор Рузвельт» у четвер помістили у відділення інтенсивної терапії на Гуамі, біля берегів якого корабель був пришвартований більше тижня. За словами генерала, вірус підтверджено у 416 членів екіпажу. Ще 1 164 людини чекають результатів аналізів.
Зазначається, що "Німіц" - вже 4-й американський авіаносець, на якому зареєстровано випадки коронавірусу.
Фото: Мінобороны США.