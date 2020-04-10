У Нідерландах – понад 23 тисячі випадків коронавірусу, 2511 померлих

У Нідерландах станом на середину дня 10 квітня кількість хворих на COVID-19 зросла до 23 097.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 115 пацієнтів померло (від COVID-19 - ред.), виявлено 1 335 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 23 097 хворих і 2 511 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.