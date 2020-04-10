В Іспанії зафіксували найменшу кількість смертей із 24 березня

За останню добу в Іспанії від коронавірусу померло 605 людей, що є найнижчим показником із 24 березня.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

"В Іспанії від коронавірусу померло 605 осіб за останні 24 години. Це є найнижчим показником летальних випадків із 24 березня", - йдеться у повідомленні.

Загалом в країні вже померло 15 843 людини із початку спалаху коронавірусу.

Нині в Іспанії вже зареєстровано 157 022 випадки COVID-19.

При цьому 55 668 людей вже вилікувалися після хвороби.

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За даними Координаційного центру при міністерстві, "нині продовжується тренд спаду".

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE