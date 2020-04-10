Журналістів перевірятимуть на коронавірус перед брифінгами у Білому домі

Журналістів перевірятимуть на коронавірус перед брифінгами у Білому домі

Укрінформ
Адміністрація президента США оголосила, що відтепер для участі у брифінгах у Білому домі журналістам необхідно буде здати тест на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Білий дім і Асоціація кореспондентів Білого дому анонсували, що всім, хто перебуватиме в кімнаті під час брифінгу, буде проведено експрес-тест на COVID-19, результати якого повинні бути отримані до початку брифінгу", - йдеться у заяві.

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За інформацією The Hill, раніше Білий дім вимірював температуру членам прескорпусу перед тим, як вони входили до приміщення для брифінгів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 летальних, 356 673 людини одужало.

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