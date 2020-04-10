У Франції за добу – 424 померлих від коронавірусу

У Франції за минулу добу від COVID-19 померло 424 людини.

Такі дані станом на вечір 9 квітня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з цими даним, загалом у Франції зафіксовано 86 334 випадки COVID-19 (за добу виявлено 4286); 12 210 людей померло.

«До реанімації було направлено 369 нових пацієнтів», - поінформував генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності і здоров'я Жером Саломон.

Загалом у реанімаційних відділеннях французьких лікарень залишається 7066 пацієнтів.

Як повідомлялось, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Його продовжено до 15 квітня. Очікується, що наступного понеділка президент Франції Емманюель Макрон оголосить про продовження режиму карантину та нові заходи протидії пандемії коронавірусу.

Згідно з урядовим декретом, у Франції заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і можуть залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожен вихід з дому потрібно заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму передбачено штраф у розмірі 135 євро або позбавлення волі на строк у кілька місяців.

Уряд країни висунув громадянам вимогу не залишати домівок та не подорожувати під час великодніх свят і канікул.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 летальних, 356 673 людини одужали.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est