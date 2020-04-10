У США почали клінічні випробування гідроксихлорохіну

Національний інститут здоров’я США почав набирати учасників клінічних випробувань ефективності застосування гідроксихлорохіну для лікування хворих на коронавірус.

“Планують задіяти понад 500 дорослих пацієнтів, у яких підтверджено діагноз коронавірусу, які наразі перебувають в лікарнях чи відділеннях невідкладної допомоги в очікуванні шпиталізації”, - йдеться у повідомленні.

Результатів випробувань очікують не раніше липня 2021 року.

Гідроксихлорохін наразі використовується для лікування малярії, вовчака та ревматоїдного артриту. Його eфективності у лікуванні коронавірусу не доведено. Втім, його використання активно просуває президент Трамп.

Французькі вчені протестували використання антибіотику азитроміцину з гідроксихлорохіном, що привернуло увагу президента Трампа. Але у тестуванні були задіяні лише 24 людини, що викликає багато критики.

Фото: АА