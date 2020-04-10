У США почали клінічні випробування гідроксихлорохіну
Коронавірус
Укрінформ
Національний інститут здоров’я США почав набирати учасників клінічних випробувань ефективності застосування гідроксихлорохіну для лікування хворих на коронавірус.
Про це повідомляє “Голос Америки”.
“Планують задіяти понад 500 дорослих пацієнтів, у яких підтверджено діагноз коронавірусу, які наразі перебувають в лікарнях чи відділеннях невідкладної допомоги в очікуванні шпиталізації”, - йдеться у повідомленні.
Результатів випробувань очікують не раніше липня 2021 року.
Гідроксихлорохін наразі використовується для лікування малярії, вовчака та ревматоїдного артриту. Його eфективності у лікуванні коронавірусу не доведено. Втім, його використання активно просуває президент Трамп.
Французькі вчені протестували використання антибіотику азитроміцину з гідроксихлорохіном, що привернуло увагу президента Трампа. Але у тестуванні були задіяні лише 24 людини, що викликає багато критики.
Фото: АА